Miss Blumare al Centro Commerciale Auchan Conero

Domenica 9 settembre il concorso di bellezza con Kikò Nalli

Quale scenario migliore delle acque marine per incoronare Miss Blumare 2018? Il concorso nazionale di bellezza, infatti, vive la sua fase finale a bordo di una fantastica nave della MSC Crociere. Ma, per accedere a quest’esclusiva serata, bisogna prima superare la finale regionale che si svolgerà domenica 9 settembre alle ore 18 al Centro Commerciale Auchan Conero.



Ospite speciale della manifestazione, l’hairstylist e personaggio televisivo Chicco Nalli – in arte Kikò – ex marito di Tina Cipollari, celebre opinionista del programma TV “Uomini e Donne” nonché proprietario di un importante salone di bellezza a Roma, con i suoi preziosi consigli di look.

Un grande omaggio alla bellezza che, negli anni, ha visto in passerella migliaia di ragazze selezionate in tutta Italia, proclamando vincitrice 2017 la 18enne Sara Pinotti, di Massa Carrara. L’iscrizione al concorso e la partecipazione alle selezioni (e all’eventuale viaggio finale) sono completamente gratuiti.