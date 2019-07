Sfila la bellezza a Marina Dorica, dopo 10 anni torna il concorso di Miss Ancona

Dopo 10 anni di assenza ritorna la prestigiosa fascia dedicata al capoluogo dorico: Miss Ancona per Miss Italia 2019, il concorso nazionale dedicato alla bellezza femminile che festeggia i 80 anni di kermesse.

Come da tradizione, anche quest’anno sarà la suggestiva Marina Dorica ad ospitare una delle finali regionali. La serata si terrà sabato 27 luglio con inizio alle ore 21,30. Oltre 20 le concorrenti in gara per aggiudicarsi il titolo di Miss Ancona e l’onore per la vincitrice di accedere alla finalissima regionale Marche del prossimo 23 agosto a Loreto e con tale fascia alle prefinali nazionali di Jesolo.

La serata sarà condotta da Marco Zingaretti, organizzata dall’agenzia Pai di Mimmo Del Moro in collaborazione con la Relife Servizi Events. Ospite e madrina della serata, Carlotta Maggiorana, miss Italia 2018. Oltre alla bellezza non mancheranno momenti di intrattenimento. L’ultima fascia di Miss Ancona assegnata per il concorso di Miss Italia risale all’anno 2009 e fu vinta da Giulia Marini. Oltre alla fascia regionale di Miss Ancona verrà assegnata anche la fascia provinciale di Miss Marina Dorica 2019. Le selezioni di Miss Italia 2019 proseguiranno il 28 luglio a Senigallia in piazza Roma (in caso di cattivo tempo al teatro La Fenice), il 30 a San Benedetto del Tronto, il 1° agosto ad Agugliano, il 2 a Servigliano, il 4 a Cupramontana e tante altre a seguire.

