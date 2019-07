Torna Miss Ancona: a Marina Dorica la finale regionale

Sabato 27 luglio al via le selezioni di Miss Ancona per Miss Italia 2019 con inizio alle ore 21,30 a Marina Dorica. Tra le bellezze anche Carlotta Maggiorana, eletta nel 2018 la più bella del concorso nazionale.

Saranno oltre venti le concorrenti in gara per aggiudicarsi il titolo e l’onore per la vincitrice di accedere alla finalissima regionale Marche del prossimo 23 agosto a Loreto e con tale fascia alle prefinali nazionali di Jesolo. La serata sarà condotta da Marco Zingaretti. L'evento è gratuito e aperto a tutti.