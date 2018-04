Mirkoeilcane: all'Università con il "tour poco demoscopico"

Il 16 maggio fa tappa il tour Secondo Me, un tour poco demoscopico di Mirkoeilcane all'Università Politecnica delle Marche. Il cantautore romano sta calcando i palchi dei migliori club delle principali città italiane con il suo nuovo disco: undici tracce in cui il cantautore romano prende posizione spaziando su diverse tematiche che toccano la nostra vita con un tessuto musicale sempre curato ed attento al suono agli arrangiamenti e alle armonie. L'evento si tiene presso l'aula magna di Ateneo del Polo Monte Dago alle ore 21. L'ingresso è libero.



Mirko Mancini, in arte Mirkoeilcane, nasce il 6 maggio 1986 ed è un cantautore romano. Negli anni lavora come chitarrista in studio e suona dal vivo con diversi artisti. Compone diverse colonne sonore come quella della web serie “Forse sono io”, dei corti “Memories”, “Il lato oscuro” e “Quattro battiti” e del film “I peggiori”. Impegnato nella scrittura di testi e musica per altri artisti, nel 2016 decide di avviare una carriera musicale da solista, che viene consacrata con l’uscita del suo primo disco omonimo a gennaio. Nello stesso anno, Mirkoeilcane vince il Premio Bindi, il Premio Incanto, miglior testo e migliore interpretazione di cover al Premio Musica Controcorrente e il suo album figura tra le cinquanta opere prime candidate al Premio Tenco. Le tematiche sociali e i rapporti affettivi, figurano spesso al centro delle sue canzoni. A giugno di quest’anno vince Musicultura e a luglio firma un contratto discografico con l’etichetta Fenix Entertainment.Durante la 68° edizione del Festival di Sanremo nella categoria “Nuove Proposte”, ha vinto i seguenti riconoscimenti: Premio “Sergio Bardotti” Per Il Miglior Testo, Il Secondo Posto Tra Le Nuove Proposte, Il Premio Della Critica “Mia Martini”, Premio “Enzo Iannacci” Di Nuovoimaie e La Targa Pmi (Produttori Musicali Indipendenti).