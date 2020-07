Miracoli metropolitani: Carrozzeria Orfeo protagonista alle Muse

Dal 29 ottobre al 5 novembre arrivano i Miracoli metropolitani, spettacolo della kermesse Poker d'Assi in scena al teatro delle Muse, spettacolo di Carrozzeria Orfeo.

Miracoli metropolitani si svolge all’interno di uno scantinato, una vecchia carrozzeria riadattata a cucina, specializzata in cibo a domicilio per intolleranti alimentari. Fuori imperversa l’allarme di una guerra civile. Il mondo è diventato un luogo inaffidabile e meschino dove anche la sanità e la scuola si stanno trasformando in istituzioni ogni giorno più decadenti. Come se non bastasse, la popolazione è terrorizzata da un pericolo imminente: le fogne della città, ormai sature di inquinamento, spazzatura e rifiuti tossici, stanno letteralmente esplodendo. Biglietti in vendita dal 14 settembre: 32 euro platea intero e 28 euro platea ridotto (possessori MTCard oro/OperaCard). È consigliato l'acquisto in prevendita.