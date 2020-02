Mine vaganti: sul palco del Pergolesi lo spettacolo firmato Ozpetek

Ferzan Ozpetek firma la sua prima regia teatrale mettendo in scena l’adattamento di uno dei suoi capolavori cinematografici Mine vaganti. Sul palco del teatro Pergolesi di Jesi arriva il 16 febbraio alle 21 questo grande e intenso spettacolo che, si prevede, sarà già tutto esaurito. Infatti, sono pochi i posti ancora disponibili. Biglietti su Happyticket da 5 a 33 euro.

La trama: Il giovane Tommaso torna nella grande casa di famiglia a Lecce con l’intenzione di comunicare al variegato clan dei parenti chi veramente è; un omosessuale con ambizioni letterarie e non un bravo studente di economia fuori sede come tutti credono. Ma la sua rivelazione viene bruciata sul tempo da una rivelazione ancora più inattesa e scioccante del fratello Antonio. Tommaso è costretto a fermarsi a Lecce, rivedere i suoi piani e lottare per la verità, contro un mondo familiare pieno di contraddizioni e segreti.