Micron Power Festival: da Melbourne agli Usa, le band internazionali suonano all'osteria

Al via il 9 giugno presso l'Osteria sotte le Mura di Montecarotto la terza edizione del Micron, Mini power rock festival. Alle 22.30 al via il concerto dei The Baudelaires dall'Australia e dei Frankie and the witch fingers direttamente dagli Stati Uniti.

La prenotazione è consigliata e il concerto ha il prezzo di 5 euro. Per informazioni: 3406178394.