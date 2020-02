Michele Placido in scena con una "serata romantica tra musica e poesia"

Michele Placido con lo spettacolo Serata romantica. Poesia, Teatro, Musica e Cinema è in scena al Teatro Comunale di Loreto sabato 22 febbraio, nuovo appuntamento della stagione realizzata da Comune e AMAT con il contributo di MiBACT e Regione Marche e in collaborazione con l’associazione TUL Teatri Uniti Loreto. I biglietti (15 euro posto unico, ridotto 12 euro) si possono acquistare alla presso la ProLoco Felix Civitas Lauretana, tel. 071/977748, online al sito www.vivaticket.it o, la sera di spettacolo, al botteghino del Teatro Comunale, in piazza Garibaldi 1. Informazioni e prenotazioni: TUL 338/5699962, AMAT 071/2072439, Call Center dello spettacolo delle Marche 071/2133600

Nel 2016 Placido ha interpretato il ruolo di Vittorio De Sica nel film di Cavuti (che ha firmato la regia) sulla vita del compositore del neorealismo Alessandro Cicognini, presentato al 73esimo “Festival del Cinema di Venezia” e a Cuba al 38esimo “Festival del Cine Latino americano dell’Avana”. La collaborazione in teatro li ha visti protagonisti in recital di successo e in tanti spettacoli tra cui “Così è (se vi pare)” di Luigi Pirandello, “I Fatti di Fontamara” di Ignazio Silone, “Prima che il sogno” di Giorgio Albertazzi per il Teatro di Roma.