Michele Campanella: il maestro del pianoforte allo Sperimentale

Michele Campanella, uno dei grandi maestri del pianismo italiano, apre la stagione concertistica 2019-2020 degli Amici della Musica Guido Michelli di Ancona domani giovedì 3 ottobre alle ore 21 al Teatro Sperimentale. Biglietti disponibili su GetTicket a 22 euro.

Il programma del concerto comprende tre capolavori: la Sonata per pianoforte n.8 in do minore op.13 Patetica di Ludwig van Beethoven; la Sonata per pianoforte n.1 in fa diesis minore op.11 di Robert Schumann (questa prima parte verrà eseguita su uno Steinway storico del 1892, per consentire al pubblico di avvicinarsi alle sonorità originali di Beethoven e di Schumann) e, nella seconda parte, i Quadri di una esposizione di Modest Musorgskij (1874), nell'intensa e nuda versione originale per solo pianoforte.