Michele Ascolese in concerto: al teatro Cortesi arriva "iguazù project"

Il 6 aprile torna la musica al teatro Cotesi di Sirolo con l'apprezzata formula aperiteatro, all'interno della stagione teatrale 2017/2018 ormai giunta quasi alla fine. Una serata in compagnia del grande chitarrista di Fabrizio de Andrè ed il suo gruppo formato da Raul "Cuervo" Scebba alle percussioni, Maurizio Meo al basso e contrabbasso e Denis Negroponte alla fisarmonica. La serata sarà preceduta da un ricco aperitivo servito dal Caffè Centrale nella suggestiva piazza di Sirolo, a due passi dal teatro. Biglietto concerto €15, concerto e aperitivo € 20. E' gradita e consigliata la prenotazione (obbligatoria per l'aperitivo) chiamando il numero 338 5811069.



Iguazù Project è un gruppo di musicisti provenienti da diverse estrazioni e paesi, che propone una musica "meticcia". E' un organico fondato da Michele Ascolese, musicista eclettico, chitarrista autodidatta e versatile, con una grande passione per la musica brasiliana. Nel suo repertorio si sono accumulati e mescolati molti suoni diversi, tra cui anche quei particolari accenti etnico-jazzistici degli esordi, quando suonava in gruppi come i Mandrake Son e Spirale, e che in seguito sono diventati caratteristici della cosiddetta musica mediterranea. Durante il suo cammino, ha viaggiato a lungo attraverso esperienze di varie collaborazioni; a partire da Fabrizio De Andrè, al quale è stato legato per anni (contribuendo alla realizzazione dei suoi ultimi dischi).

Gallery