Mia Club: torna Ilario Alicante per accendere il dancefloor

Il mitico deejay Ilario Alicante sale in consolle al Mia Club di Porto Recanati sabato 4 agosto. L'evento ha inizio alle 23, i prezzi sono di 10 euro per la donna e 13 euro per gli uomini prima di mezzanotte e mezza, mentre, dopo quell'ora la tariffa varia: 13 euro donna e 15 euro uomo.

Dj e produttore, Ilario Alicante ha iniziato come clubber e si considera ancora un clubber, e vorrà sempre mantenere quel legame vitale con il dancefloor. L’ascesa di Ilario è stata a dir poco fulminea. Ha già alle spalle una presenza al Time Warp di Mannheim, produzioni acclamate per Cocoon Recordings, Cecille Records, SCI + TEC Digital Audio e le ultime due stagioni ad Ibiza in cui ha proposto set impeccabili, potenti, divertenti ed energici che hanno fatto si che la gente vedesse in lui una delle nuove stelle della musica elettronica mondiale. Nato nel 1988 a Livorno, Italia, il viaggio di Ilario è iniziato come DJ locale nella sua città per poi ottenere una residenza a lungo termine al Pachamama. Dopo il successo del suo primo brano “Vacaciones En Chile” (Tenax Recordings), subito diventato un evergreen, Ilario ha iniziato ad accettare inviti da club di tutto il mondo affinando ulteriormente la tecnica e lo stile nei suoi dj set e la messa a punto del suo sound a livello di produzioni.