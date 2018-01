Jamaica pub, messaggi e postine per la serata dedicata alle nuove amicizie

Al Jamaica di Ancona proseguono le serate di musica e divertimento. Dopo la serata dedicata ai giochi a quiz con "La Piramide Quiz", il 25 gennaio si punta sulla Messaggeria. In questo caso ogni tavolo può inviare messaggi agli altri ospiti facendo amicizia e conoscendo nuove persone. Un modo per fare amicizia, divertirsi con gli amici e, perché no, anche conosere qualcuno che possa essere anche più di un amico. A ritirare i messaggi saranno le postine avvenenti del locale.

Per informazioni e per prenotare un tavolo è possibile contattare il numero: 3779516093./