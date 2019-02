Merio: il rapper live al club Loop

Al Loop Live club di Osimo arriva venerdì 8 febbraio Merio insieme ai Senza testa crew. Merio è un giovane rapper bresciano: l’album Pezzi di Merio entra in alta esposizione su Spotify inserendosi nella sezione Novità Hip Hop/Rap e in home su Tidal fra gli album suggeriti. Il brano Tobacco viene incluso nella playlist Tidal “La scena”. Con Pezzi di Merio viene inoltre realizzato un approfondimento sull’artista per Tidal Rising. Il singolo Settembre entra nelle playlist di Mood Magazine, Rapburger e MixTraks.

Ingresso 5 euro e inizio del concerto alle ore 22.