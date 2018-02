Un mercoledì da leoni: arriva lo "speciale carnevale"

un mercoledì da leoni: il mercoledì cena, karaoke e disco, del santa monica

Al Santa Monica il mercoledì sera è sempre festa. Mercoledì 7 febbraio prosegue il successo dello storico mercoledì anconetano.

Chiamiamolo pure "Un mercoledì da leoni". Tutti i mercoledì ci sarà una serata dalle mille sfaccettature: un pò cena, un pò karaoke, un pò disco. Con Piero Pirani, il suo karaoke ed a seguire dj set (Happy Music, Commercial & Latin House). In un location completamente rinnovata.

Dalle 21:00 in poi porte aperte per la cena karaoke e dalle 23:00 dopocena ad ingresso libero. Per informazioni e prenotazioni: 071 2862577.

“