Mercoledì da leoni innamorati: la festa di San Valentino è trasgressiva

Il mercoledì del Santa Monica non si ferma con la festa trasgressiva e romantica di San Valentino. Con Piero Pirani e il suo karaoke ci si diverte con il deejay set di happy music. Dalle 21 in poi porte aperte per la cena karaoke e, dalle 23, dopocena ad ingresso libero.



Per informazioni e prenotazioni: 071 2862577.