Arte e bellezza con “Riviera artigiana", a Numana torna il mercatino dell’artigianato artistico

Arte e bellezza a Numana per tutta l’estate. Inaugurata alla presenza del sindaco Gianluigi Tombolini e del segretario generale di Confartigianato Imprese Ancona- Pesaro e Urbino Marco Pierpaoli, la 31° edizione di “Riviera Artigiana”. Tra gli stands degli oltre 20 espositori in viale Morelli, curiosi e turisti potranno apprezzare oggettistica e pezzi pregiati d’arte, cose belle, uniche e particolari lavorate dagli artigiani.

Carta in filigrana, oggetti in legno, monili in rame, lampade, bigiotteria di alta qualità, creazioni in macramè, foulard di seta, ceramiche, quadri, articoli di pelletteria e tanto altro ancora. L’iniziativa con il mercatino dell’artigianato artistico è un appuntamento atteso e ogni anno suscita la curiosità e la presenza di tanti visitatori. Con la “Riviera Artigiana” la Confartigianato promuove la realtà dell’artigianato artistico, preziosa e radicata nel nostro territorio. L’artigianato artistico di qualità è difatti un patrimonio prezioso, da preservare, da condividere, da perpetuare. Si tratta di un bagaglio di cultura ed esperienze uniche e inimitabili che travalicano la pura materialità per raggiungere espressioni artistiche ricercate e di pregio.

Il nostro territorio è ricco di tanta ispirata creatività e iniziative quali la “Riviera Artigiana” di Confartigianato si propongono di tutelare questo patrimonio, per evitare che esso vada disperso e che i mestieri della tradizione siano dimenticati. “Riviera Artigiana”, che ha già saputo suscitare un ampio consenso di visitatori nelle passate edizioni, anche quest’anno si propone come un momento importante e rappresentativo dell’estate numanese. Il mercatino dell’artigianato artistico è promosso dalla collaborazione tra Confartigianato, Comune e Regione Marche. La rassegna resterà aperta per l’intera stagione estiva fino all’8 settembre, tutte le sere dalle 19.30 alle 24, in viale Morelli di Numana.