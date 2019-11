Mercatino di Natale: tra oggetti vintage e retrò arrivano le bancarelle in festa

La Pro Loco di Polverigi organizza nelle giornate di sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre il Mercatino di Natale 2019.



A partire dalle ore 16 di sabato 30 novembre le principali vie del paese si animeranno con il tradizionale Mercatino di Natale: più di 50 espositori di artigianato artistico a tema natalizio e chioschi per la degustazione di panini, cioccolata calda, castagne e vin brulé.

Il sabato pomeriggio alle ore 17:30 vedrà anche l'attesa accensione dell'albero nella piazza principale del paese, accompagnata dall'esibizione del Corpo Bandistico Cittadino di Polverigi.

Domenica 1 Dicembre il Mercatino di Natale aprirà i battenti alle ore 9 e accompagnerà i visitatori anche per pranzo con l'apertura alle ore 12 degli stand gastronomici. La novità di questa edizione è Babbo Village: uno spazio al coperto completamente dedicato ai bambini, con laboratori artistici, animazione e letture a cura della Libreria Una Come Te. Durante tutta la manifestazione saranno presenti artisti che animeranno le vie del paese: Zampognari, Elfi, il coro polifonico e voci bianche G.Spontini e il Corpo Bandistico Cittadino di Polverigi. La Casa di Babbo Natale accoglierà grandi e piccini che potranno scrivere una letterina per esaudire i loro desideri.