Mercatino di Natale: al via l'attesa kermesse in Piazza Cavour

Dal 23 Novembre al via il mercatino di Natale in città. Da qualche anno le tipiche casette di legno hanno trovato sede nella centralissima Piazza Cavour, che dopo il restauro è diventata la cornice esclusiva dei grandi eventi della città e lungo Corso Garibaldi, il salotto di Ancona.

Sono quaranta le tipiche casette natalizie che con i loro addobbi creano una magica atmosfera di festa e vi propongono per i vostri acquisti natalizi una vasta offerta merceologica: artigianato di qualità, oggettistica, articoli da regalo, addobbi natalizi, curiosità. Inoltre, vasta gamma di prodotti tipici delle Regioni Italiane per il vostro shopping culinario. Non mancano i Punti Ristoro per una pausa in compagnia.