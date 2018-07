Libri usati: al via il mercatino per studiare a prezzi vantaggiosi

Il 5 luglio al via il 33° mercatino dei testi scolastici usati di Piazza Cavour per tutte le scuole della Provincia di Ancona. Come ormai da diversi anni, è un’ottima occasione per gli studenti per vendere i libri che non usano più ed acquistare quelli per il prossimo anno a prezzi vantaggiosi. L’iniziativa rappresenta un’opportunità per famiglie e studenti di risparmiare nell’acquisto dei testi scolastici e di riciclare i libri che non vengono riutilizzati.



Aperto dal lunedì al sabato 9.15-13.00 e 16.30-20.00.