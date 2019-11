Mercatino dell'antiquariato: aria di festa e sapori vintage lungo il Viale

Il 23 e 24 novembre torna il mercatino dell'antiquariato in Viale della Vittoria. La kermesse all'aria aperta vede numerose proposte di antichità, modernariato, collezionismo edb artigianato.

Dalle 10 fino al tardo pomeriggio si possono trovare tra stand e bancarelle, tanti oggetti che catturano l’attenzione e la curiosità dei visitatori riportandolo all’arte e alla storia dei secoli passati. La passione per l’antiquariato, oltre che all’amore per le belle cose del tempo passato, è sempre alimentata dalla speranza di trovare l’occasione favolosa: il mobile firmato acquistato come un pezzo qualsiasi, una stampa preziosa ripescata sotto una polverosa pila di carte. L’elenco non può essere più completo: dai mobili ai dipinti, alle ceramiche, agli orologi, agli strumenti, musicali e scientifici; dagli argenti ai gioielli, ai vetri, ai libri, alle vecchie riviste e ai giocattoli; dalle radio, ai ferri, alle chiavi da collezione, alla biancheria antica.