Mercatini di Natale: elfi, castagne e vin brulé danno il via alla magia

Polverigi fa gli auguri con il mercatino di Natale nel centro storico addobbato e illuminato con giochi di luci. Si parte il 1 dicembre nel pomeriggio e domenica 2 nella intera giornata con i mercatini di oltre 40 espositori.

Non mancano poi canti natalizi con la corale della scuola primaria e la banda di Polverigi, laboratori creativi con clown trappola, elfi, folletti e trampolieri. Immancabile il buon cibo di stagione tra castagne e vin brulé per entrambe le giornate con gli stand dell'Avis. Per informazioni: 3341424643.