Memorial Gianluca Giammarchi: torna la quarta edizione con tante novità

Torna per il quarto anno al campo di Vallemiano il memorial Gianluca Giammarchi, torneo di calcio a 7 organizzato in ricordo del giovane barman del Raval, portato via a soli 21 anni da un incidente in scooter il 16 giugno del 2015.

L'evento ha inizio mercoledì 19 fino a domenica 23 giugno e prevede tante novità rispetto alle passate edizioni: si parte dalla durata del torneo che quest'anno sarà lungo ben cinque giorni, con partite che si svoleranno alle ore 19 per venire incontro alle esigenze dei giocatori e delle squadre, mentre, durante l'evento, gli spettatori potranno godersi gli stand gastronomici o gustarsi qualcosa di fresco al bar. Infine, ci sarà anche uno stand dove poter fare donazioni alle Patronesse del Salesi attraverso l'acquisto di portachiavi, adesivi e t-shirt. L'intero ricavato e una parte dei guadagni degli stand verranno devoluti in beneficenza. "L'obiettivo - spiega l'organizzaore Matteo Pignocchi - è raggiungere la cifra di 2500 euro da devolvere al reparto di nefrologia che si occupa di malattie renali. Questi fondi serviranno per acquistare uno strumento chiamato uroflussometro".

Durante questa edizione è stao introdotto anche un torneo dei pulcini 2008-2009 con la partecipazione delle società Ancona Respect, Nuova Folgore e Giovane Ancona. L'appuntamento si chiude domenica alle ore 20.30 con la finalissima con tanto di telecronaca live e intrattenimento serale con le barzellette in dialetto anconetano. "Chi aspettiamo - presgue Pignocchi - un buon riscontro di pubblico, soprattutto nel weekend e sappiamo che il pubblico anconetano non ci deluderà neppure quest'anno".