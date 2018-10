La mela di aism: tutti i punti per aderire all'iniziativa

La Mela di AISM torna ad Ancona e in 5000 piazze italiane per la lotta alla sclerosi multipla. La manifestazione inizierà giovedì 4, in occasione del Dono Day, e proseguirà per tutto il weekend, sino a domenica 7 con #SMuoviti e #45512 puoi sostenere la ricerca

con #MELAgioco puoi visitare New York. La cura definitiva, quella che farà scomparire completamente la sclerosi multipla, non c’è, arriverà solo quando si saranno capiti tutti i fattori che la scatenano. Per questo è importante sostenere la ricerca scientifica sulla sclerosi multipla. Da giovedì 4 – giornata del Dono Day - a domenica 7 ottobre ritorna ad Ancona e provincia “la Mela di AISM”. 13 mila volontari di AISM distribuiranno oltre 4 milioni di mele a fronte di una donazione minima di 9 euro, con cui si potrà portare a casa un sacchetto da 1,8 kg di gustose mele rosse, verdi e gialle.



Ecco dove sono i punti sparsi nella provincia di Ancona:

Agugliano piazza vittorio emanuele 4, 6/7 ottobre

Agugliano centro comm.le socopad 4, 6/7 ottobre

Ancona piazza roma 4, 6/7 ottobre

Ancona piazza diaz 6 ottobre

Ancona ospedale regionale "torrette" 4/5/6/7 e 15/16/17 ottobre via conca, 71

Arcevia piazza garibaldi 4, 6/7 ottobre

Camerano ikea 4/5/6/7/8 ottobre frazione aspio

Camerano piazza roma 4, 6/7 ottobre

Castelfidardo piazza della repubblica

Castelplanio piazza della liberta' 4, 6/7 ottobre

Chiaravalle largo don leone ricci 4, 6/7 ottobre

Collemarino di ancona centro comm.le "si" 4, 6/7 ottobre

Corinaldo prossimita' chiesa s.francesco 4, 6/7 ottobre viale dietro le monache

Fabriano ospedale 4, 6/7 ottobre

Fabriano piazza del comune 4, 6/7 e 13/14 ottobre

Falconara marittima piazza albertelli 4, 6/7 ottobre frazione castelferretti

Filottrano piazza centrale 4, 6/7 ottobre

Jesi ospedale c. urbani 6 e 8 ottobre

Jesi centro comm.le "oasi" 4, 6/7 ottobre

Jesi bar imperiale 4, 6/7 ottobre arco del magistrato, 2

Jesi bnl 4, 6/7 ottobre in centro

Loreto piazza del santuario 4, 6/7 ottobre

Maiolati spontini piazza kennedy 4, 6/7 ottobre frazione moie

Montecarotto piazza centrale 4, 6/7 ottobre

Montemarciano giardini viii marzo 4, 6/7 ottobre

Montemarciano centro comm.le famila 4, 6/7 ottobre

Monte roberto piazza centrale 4, 6/7 ottobre

Osimo piazza boccolino 4, 6/7 ottobre

Osimo ospedale 4, 8/9 ottobre

Ostra vetere piazza centrale 4, 6/7 ottobre

Santa maria nuova piazza magagnini 4, 6/7 ottobre

Santa maria nuova piazza antistante la chiesa 4, 6/7 ottobre frazione collina

Sassoferrato piazza bartolo 4, 6/7 ottobre

Senigallia piazza roma 4, 6/7 ottobre

Senigallia piazza garibaldi 7 ottobre

Serra de’ conti piazza centrale 4, 6/7 ottobre

Staffolo piazza centrale 4, 6/7 ottobre