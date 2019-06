Meet&Greet con la celebre youtuber LaSabri, special Guest Cristina D’Avena

Venerdì 21 giugno, alle ore 18.00, si fa festa: un pomeriggio da non perdere con due grandi protagoniste. Nel punto Burger King di Ancona, in via Albertini è in programma il Meet&Greet con LaSabri e una special guest d’eccezione, Cristina D’Avena.

L’evento, condotto da Andrea Prada, permette ai fan di incontrare una delle youtuber più apprezzate d’Italia. Originaria di Monza, Sabrina Cereseto, in arte LaSabri, è diventata famosa raccontando al pubblico una delle sue più grandi passioni: i videogiochi. Ma LaSabri non è solo una gamer, nei suoi popolarissimi video ha spesso affrontato anche temi importanti come il bullismo, il razzismo e l’omofobia.

Insieme a lei una voce storica d’Italia, quella di Cristina D’Avena, cantante bolognese divenuta un’autentica icona per aver cantato le sigle di decine e decine di cartoni animati. Una voce, la sua che ha accompagnato intere generazioni dall’infanzia all’età adulta.

Per partecipare al Meet&Greet è necessario procurarsi il Pass speciale, disponibile da sabato 15 giugno presso Burger King, Zako, Sirio Cafè e Metano Senigallia ad Ancona in via Albertini, z.i. Baraccola ad Ancona.