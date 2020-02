Al McDonald's per San Valentino: pane e Nutella ad un prezzo speciale

Il fast food è più romantico e conveniente a San Valentino. In occasione della festa degli innamorati, infatti, nei vari McDonald’s di Ancona e di tutto lo Stivale, presentando in cassa o al chiosco il QR code presente sul sito, sarà possibile gustare due McCrunchy Bread al prezzo speciale di 2 euro. Inoltre, dalle 15.00 alle 17.00 basterà presentarsi in tutti i McDonald’s italiani in coppia e, mostrando in cassa il messaggio d’amore inviato compilando il form sul sito https://www.mcdonalds.it/nutellaparty, si riceveranno in omaggio due McCrunchy Bread con Nutella.

Il McCrunchy Bread è un nuovo prodotto fatto solo pane e Nutella, preparato al momento e servito caldo e fragrante. Il pane utilizzato è un pane speciale, la cui scelta nasce proprio dall’esigenza di sposare nel modo migliore la cremosità di Nutella; da qui l’utilizzo di un pane particolarmente adatto per la tostatura, che ne esalta al meglio la croccantezza. Un pane, quindi, che, scaldato al momento, valorizza al meglio la bontà del prodotto. L'iniziativa si svolge tutto il giorno.