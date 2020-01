Dentro la setta macrobiotica: un libro per approfondire la storia di Mario Pianesi

Mauro Garbuglia presenta il 24 gennaio alle 18 il suo libro "Dentro la psico-setta macrobiotica". L'evento si tiene alla Libreria Erboristeria del Benessere in corso Amendola.

Mauro Garbuglia ha vissuto per 25 anni all’interno del gruppo noto come “Un Punto Macrobiotico - Associazione di Promozione Sociale” di Mario Pianesi. Nel 2018 cinque anni di indagini delle questure di Forlì e Ancona hanno portato alla luce questa misteriosa psico-setta, diffusa a livello nazionale e internazionale, i cui vertici sono accusati oggi di associazione a delinquere, riduzione in schiavitù, esercizio abusivo della professione medica ed evasione fiscale. Mauro Garbuglia espone i fatti con lucidità e precisione, svelando pagina dopo pagina, come in un avvincente giallo, tutti i segreti.

Gallery