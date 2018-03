Matrimonio patrimonio: secondo incontro sulla dote all'archivio di Stato

Iniziano con due giorni di anticipo le iniziative per la festa della donna. Il 6 marzo al via l'appuntamento dal titolo “Matrimonio / patrimonio”. Si tratta del secondo incontro dedicato al tema de “La dote” rinviato dal 27 febbraio scorso a causa del maltempo. L'iniziativa si terrà nella sala conferenze dell'archivio di Stato di Ancona, in via Maggini 80. Alle 16:30 saluti istituzionali e introduzione con l'intervento di Emma Capogrossi assessora alle politiche sociali e pari opportunità del Comune di Ancona, Pietro Ciarletta Presidente del Consiglio notarile di Ancona, Meri Marziali presidente della Commissione pari opportunità delle Marche, Laura Pergolesi presidente del Forum delle donne del Comune di Ancona, Maura Sciri direttrice Archivio di Stato Ancona. Seguirà “Matrimoni per amore matrimoni per forza: gli sponsali ad Ancona e Fabriano in epoca medievale” dell'archivista Gioia Sturba; “Dalla dote alla comunione dei beni- aspetti notarili” con l'intervento del notaio Barbara Federici. “Contratti notarili visita al patrimonio archivistico all'archivio di Stato di Ancona” di Gioia Sturba.

Presenta l'evento Marina Turchetti, Presidente dell'associazione e reti culturali di Ancona Onlus; l'iniziativa è accreditata dall'Ordine degli avvocati di Ancona per la formazione professionale. Per informazioni è possibile rivolgersi a reticulturali@virgilio.it.