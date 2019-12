Matinée natalizia: il mago di Oz in versione restaurata al cinema Azzurro

Al nuovo cinema Azzurro si festeggia sul grande schermo con la Matinée natalizia. Domenica 22 dicembre alle ore 10:30 al via la proiezione del Mago di Oz di Victor Fleming ma non prima di aver gustato pandoro e panettone. Il film è proiettato in una versione totalmente restaurata in lingua originale con sottotitoli in italiano. L'ingresso ha il prezzo di 5 euro.

Dorothy e i suoi compagni di viaggio arrivano al NuovoCinema Azzurro, nella copia restaurata del musical di Victor Fleming, realizzato e presentato in Italia dalla Cineteca di Bologna.