Materie prime: l'arte contemporanea in mostra alla Rocca

Alla Rocca roveresca di Senigallia si può visitare dal 6 settembre al 27 ottobre la mostra Materie prime. Artisti italiani contemporanei tra terra e luce, a cura di Giorgio Bonomi, Francesco Tedeschi e Matteo Galbiati.

In mostra, una settantina di opere realizzate da Carlo Bernardini, Renata Boero, Giovanni Campus, Riccardo De Marchi, Emanuela Fiorelli, Franco Mazzucchelli, Nunzio, Paola Pezzi, Pino Pinelli, Paolo Radi, Arcangelo Sassolino, Paolo Scirpa, Giuseppe Spagnulo, Giuseppe Uncini e Grazia Varisco: artisti appartenenti a diverse generazioni, ma tutti con curricula di altissimo livello, accomunati dal lavoro condotto con e sulla materia. La ricerca di ogni artista invitato si caratterizza per l'uso di un materiale di particolare affezione, anche se non unico, nel suo tragitto operativo. Il percorso espositivo comprende, quindi, sculture e installazioni in terracotta, cemento, ferro, legno, piombo, gomma e luce. La Rocca è aperta al pubblico dalle 8,30 alle 19,30 (chiusura biglietteria ore 19). Biglietto intero 5 euro, ridotto 2, gratuito 0-18 anni. Info: 07163258.