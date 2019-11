Master in export management: ultimi posti per il corso organizzato da Confapi Ancona

Nell’ambito della collaborazione con la Banking Academy di UniCredit e Confapi, è stato realizzato un percorso di formazione della durata di tre mezze giornate sull’export management e sulla digitalizzazione a supporto dei processi di internazionalizzazione (l’e-commerce, social media marketing per export, industry 4.0 ed internazionalizzazione).



Il percorso formativo si svolgerà il 18, 19 e 20 novembre 2019 presso la sede dell'associazione Confapi Ancona, in via Alessandro Volta, 19 Osimo (An) che sarà collegata in modalità webinar con 30 aule distribuite sul territorio nazionale. Si alterneranno sul palco relatori di eccezione Il percorso si rivolge agli, Imprenditori, export manager e professionisti che si occupano di export management, marketing e posizionamento del brand su canali social di imprese che hanno avviato o che intendono avviare un percorso di apertura verso i mercati esteri. L'evento è gratuito e aperto a tutti, basta solo registrarsi sul sito.

Il programma:

Lunedì 18 novembre

Ore 9:00 Come sta cambiando l’export italiano?, la Competitive Intelligence, quali attività sistematiche finalizzate possono essere fornite al management aziendale per raccogliere informazioni utili o strategiche e le Nuove tecnologie, a supporto dell’export management (IOT, Virtual Reality, Intelligenza Artificiale, Machine Learning).

Martedì 19 novembre

Ore 9:00 La seconda giornata affronterà le Strategie e strumenti di marketing per l’estero, l’uso strategico dei contenuti per posizionare l’azienda all’estero, presentare prodotti e servizi, generare contatti e vendite , temi di Brand Management e posizionamento in nuovi paesi per chiudere con La tutela del marchio di impresa e Come costruire un e-commerce al passo con i tempi.

Mercoledì 20 novembre

Ore 9:00 Il percorso si chiuderà nella terza giornata con i temi di Fiscalità e Contrattualistica Internazionale: L’espansione internazionale e i principi della corretta negoziazione, Frodi commerciali e come prevenirle. Credito Documentario e Digital Trade Chain, Cash Management, Cash pooling, la gestione delle tesorerie la copertura in cambi.