Master class all’Accademia d’Arte Lirica di Osimo

L’Accademia d’Arte Lirica offre una serie di master class con alcuni dei docenti della storica istituzione osimana. La prima, nella settimana dal 20 al 25 Gennaio, era affidata ad Ernesto Palacio, il tenore peruviano celebre per l'interpretazione di ruoli rossiniani e mozartiani, che attualmente è il Sovrintendente del Rossini Opera Festival di Pesaro e direttore dell'Accademia Rossiniana “Alberto Zedda”: una settimana intensa e produttiva di studio, a cui hanno preso parte artisti italiani e polacchi, oltre agli allievi del biennio accademico. Il Maestro Palacio tornerà in Osimo dal 23 al 27 Marzo per una seconda masterclass. Il calendario prevede altri appuntamenti. Dal 3 al 7 Febbraio, e dal 16 al 20 Marzo, sarà ospite la pianista Enza Ferrari, punto di riferimento per la formazione di cantanti e maestri sostituti in numerose Università americane, Istituzioni formative e teatri italiani, tra cui il Comunale di Firenze e la Scala di Milano. Poi, dal 10 al 14 febbraio e dal 6 al 10 aprile, sarà la volta di William Matteuzzi, il tenore che, dopo una straordinaria carriera internazionale, si è dedicato all’insegnamento in Germania, Giappone ed in Italia. Dal 17 Febbraio al 21 Febbraio, e dal 4 maggio all’8 maggio, sarà Anna Vandi a dedicarsi ai giovani cantanti, con l’esperienza acquisita condividendo con Renata Scotto l’insegnamento presso l’Opera Studio dell’Accademia di Santa Cecilia. Dal 24 al 28 febbraio, e dal 30 marzo al 3 aprile, toccherà ad Harriet Lawson, docente e pianista di fama internazionale, riferimento importante soprattutto per la musica da camera e il repertorio sinfonico-vocale, mentre dal 2 al 6 marzo, e dall’11 maggio al 15 maggio, sarà la volta del direttore artistico dell’Accademia Vincenzo de Vivo. Infine, dal 25 al 29 maggio, sarà ospite dell’Accademia Raina Kabaivanska, cittadina onoraria di Osimo. Ufficio Stampa Accademia d'Arte Lirica di Osimo