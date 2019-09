Massimo Volume e Giardini di Mirò: le due band indipendenti sul palco della Mole

Sarà domenica 22 settembre alle ore 21 la data di recupero del concerto ad Ancona di Massimo Volume e Giardini di Mirò, due vere e proprie icone della musica indipendente italiana sul palco insieme.



L’appuntamento, inizialmente previsto per il 28 luglio ma poi annullato per maltempo, si inserisce nella programmazione di Sconcerti Festival e sarà tra le mura della splendida Mole Vanvitelliana (Banchina Giovanni da Chio, 28. Biglietti: 20 euro. Prevendite disponibili su Vivaticktets. I biglietti acquistati per la data del 28 luglio sono validi per la nuova data.