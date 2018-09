Massimo Recalcati ad Ancona

Giovedì 6 settembre, il direttore scientifico della manifestazione Massimo Recalcati, tra i più noti psicoanalisti italiani e figura intellettuale di primo piano nel Paese sarà al Teatro delle Muse di Ancona per una lectio magistralis dal titolo I casi persi. Apologia della vite storta. L’appuntamento è riservato agli insegnanti delle scuole di Ancona, convocati per il collegio docenti unitario, e offre l’occasione di partecipare ad un incontro formativo: sono previste, infatti, mille presenze. Una delle forze del Festival è stata quella di attivare un percorso per i docenti durante l’anno, realizzato in collaborazione con Jonas, l’associazione fondata nel 2003 da Massimo Recalcati. Domani 5 settembre, invece, alle 20.30 il direttore scientifico, in diretta Facebook sulla pagina di KUM! Festival darà un’anteprima della seconda edizione che si terrà dal 19 al 21 ottobre alla Mole Vanvitelliana.

Il tema sarà Risurrezioni e verrà trattato da svariati punti di vista, da quello sanitario a quello scolastico passando per i territori che hanno conosciuto la distruzione. Come la prima edizione, il Festival è organizzato in sezioni: le Lectio, con alcuni dei nomi più prestigiosi del pensiero italiano e internazionale, dalla filosofia alla psicoanalisi, dalla letteratura alla medicina; i Dialoghi su grandi domande del mondo della cura; le Conversazioni; i Ritratti su grandi pensatori; gli Aperitivi filosofici; il Cineocchio; la Presentazione; le Letture; A cena con l’autore; Lo sguardo di Ippocrate e la Psicologia da tè, letture e pensieri sui grandi classici della psicoanalisi, davanti a una tazza fumante di infuso.

La manifestazione, che si svolgerà interamente alla Mole Vanvitelliana di Ancona è organizzata dal Comune di Ancona - Assessorato alla Cultura con la collaborazione dell’Assessorato ai servizi sociali e alle Politiche educative - con il contributo della Regione Marche e della Fondazione Cariverona, e il coordinamento organizzativo dell’associazione culturale Esserci, con Jonas Onlus.