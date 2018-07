Massimo D’Addezio: il re dei barman presenta i suoi cocktail

Sarà ospite del Wine Not? di Ancona, lunedì 9 luglio, Massimo D’Addezio, il celebre barman capitolino, tra i nomi più importanti della miscelazione italiana e volto noto di Gambero Rosso Channel, dove conduce la trasmissione “Spirits, i maestri del cocktail”. Un viaggio nel magico mondo della miscelazione e una serata all’insegna del gusto, durante la quale D’Addezio presenterà il suo libro “Spirits”.

A fare gli onori di casa Michele Bernetti, titolare del wine bar del Grand Hotel Palace e dell’azienda vitivinicola Umani Ronchi, insieme a Pina Sozio, tra le curatrici della guida “Ristoranti d’Italia” del Gambero Rosso. Proseguono dunque le iniziative promosse dal locale di Lungomare Vanvitelli, dedicate agli amanti del buon bere e del mangiar bene, in compagnia di personalità riconosciute del

panorama enogastronomico nazionale. Con D’Addezio l’appuntamento è alle 19. Durante la serata il noto bartender si esibirà in una dimostrazione pratica di miscelazione ed accompagnerà con i suoi cocktail d’eccellenza le ricette di finger food realizzate dallo chef del Wine Not? Leonardo Castaldi. Ingresso: 12 euro. Prenotazione obbligatoria: info@winenotancona.it. Info: 071.2074832.