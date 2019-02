Una sera con Masimo Gadda, l'ex dorico a cena per beneficenza

Lo Spazio Comune Heval presenta il nuovo ciclo di cene con tanto di ospite. Per l’occasione lunedì 25 febbraio sarà presente Masimo Gadda, allenatore ed ex giocatore biancorosso. Un momento di socialità, dialogo e informazione, accompagnato ogni volta da un menù e un ospite speciale. Con la cena contribuirai a sostenere il progetto di scuola calcio Ancona Respect. È obbligatoria la prenotazione al numero 3463659893 o tramite la pagina Facebook.

La scuola calcio Ancona Respect mira a educare tanto alla vita sana attraverso l’attività motoria, quanto al rispetto e alla reciproca conoscenza, favorendo l’aggregazione e valorizzando il senso di amicizia e solidarietà tra giovani di diversa provenienza e con diverse abilità. Lo sport, l’attività agonistica a livello amatoriale, l’attività motoria e ricreativa sono da sempre veicoli di educazione, promozione di uno stile di vita salutare e di inclusione sociale. La Polisportiva Antirazzista Assata Shakur vuole, con questo progetto essere portavoce di questa idea sana di sport, ponendosi l’obiettivo di restituire a uno sport come il calcio il suo valore originario, vale a dire quello di essere un “gioco di squadra” in cui tutti i componenti danno il proprio contributo in base alle proprie capacità e possibilità. Ancona Respect si rivolge alla fascia di bambini/e compresa tra i 5 e i 12 anni. Gli istruttori/educatori, sono figure formate sia negli aspetti tecnici del gioco del calcio sia in quelli psico-pedagogici per fornire un’educazione sinergica e il più sistemica possibile.