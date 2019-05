Mary Poppins praticamente perfetta: in scena la giovanissima compagnia SottoSopra

Sabato 18 maggio alle 20.30 al teatro Sperimentale al via lo spettacolo Mary Poppins, praticamente perfetta, a cura della compagnia SottoSopra, la più giovane del Laboratorio teatrale San Paolo, formata da ragazzi e ragazze dai 13 ai 20 anni. Prevendita c/o biglietteria teatro delle Muse, via della Loggia 5, telefono 07152525 Biglietto intero € 13, ridotto € 9 (bambini fino a 8 anni).

La trama: Bert, un uomo tuttofare, è tra le altre cose un uomo orchestra di strada. Una sua buffa esibizione viene interrotta dal vento dell’Est, che gli fa pensare che “qualcosa di strano” stia per accadere. Egli ci condurrà quindi in viale dei Ciliegi 17, dove vive la famiglia Banks, passando davanti all’insolita dimora del puntualissimo Ammiraglio Boom. Qui George Banks, integerrimo bancario di Londra, gestisce la propria casa in maniera ferrea e precisa pretendendo sempre che le cose funzionino perfettamente. Le improvvise ennesime dimissioni della governante causate dai due vivaci figlioli, Jane e Micha, gettano casa Banks nella confusione. Dubitando che la sbadata moglie Winnifred sia in grado di trovare per l’ennesima volta una sostituta efficiente, Banks fa pubblicare un annuncio sul Times coi requisiti che una governante dovrebbe avere a suo parere. Al contempo anche Jane e Micha, rammaricati per il dispiacere provocato al padre, scrivono una lettera nella quale decantano la loro tata ideale: il signor Banks, indispettito, la straccia e la getta nel caminetto. Il giorno dopo, alle ore 8 in punto, una lunga fila di nuove governanti attende di venir esaminata dal signor Banks. Ma un forte vento alzatosi all’improvviso spazza via tutte le aspiranti lavoratrici, il famoso “vento dall’est". La strana lettera dei ragazzi, attraverso il caminetto, vola alta nel cielo ed ecco che da esso, con il suo ombrello magico, scende una giovane e bellissima donna dotata di poteri magici. È lei la tata prescelta, Mary Poppins, praticamente perfetta!