Party: il martes caliente carnevalesco sbarca al Donoma

Nella settimana dedicata al Carnevale, non poteva mancare l'appuntamento del 13 febbraio con il martes caliente al Donoma, un party in maschera per dare libero sfogo alla fantasia.Musica, animazione e divertimento latino per una notte tutta da ballare.

Ingresso uomo 15 euro, e donna 10 euro entro le 1 di notte. A seguire uomo 20 euro e donna 15.