Libri, Marco Vichi presenta il suo nuovo romanzo

L'ultima avventura del Commissario Bordelli sarà presentata ad Ancona il 17 febbraio per iniziativa dell'Associazione Culturale falconarese Arti e Scienze – IPAZIA. Questa nona indagine del Commissario, raccontata nel romanzo intitolato “Nel più bel sogno”, stavolta è ambientata nel 1968 e, come le precedenti inchieste, descrive il momento storico nel quale si colloca e tutte le suggestioni ed atmosfere dell'epoca. La lettura ci cala dentro quella che possiamo definire una primavera sociale, alla quale si accompagna una sorta di rinascita interiore del protagonista. L'appuntamento con l'autore, Marco Vichi, è presso la Libreria Feltrinelli di corso Garibaldi, a partire dalle ore 17.30. La presentazione, che si inserisce nell'ambito del ciclo “Incontri in punta di penna”, spazierà tra fantasia e realtà, dato che interverrà il vicequestore di Osimo, dott.Giuseppe Todaro. Marco Vichi, fiorentino, classe 1957, oltre ad essere un affermato scrittore si occupa di televisione, teatro e laboratori di scrittura.