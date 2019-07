Marco Paolini al festival "La punta della lingua": il racconto dedicato ai giovani

Alla Mole Vanvitelliana di Ancona arriva martedì 2 luglio 21.30 l'attore Marco Paolini e il suo Filo Filò, spettacolo proposto all'interno della kermesse di poesa “La Punta della Lingua”.



Noto ai più per il suo struggente racconto del Vajont, Marco Paolini è da sempre impegnato in battaglie civili attraverso l'uso della parola. In questa occasione Paolini si rivolge ai giovanissimi affrontando paure, domande e sfide dei loro tempi. Il biglietto ha il prezzo di 20 euro e si può acquistare su Ticketone.