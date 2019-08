Si parlerà di lavoro, il Pd incontra Marco Bentivogli: segretario Fim Cisl

Secondo incontro organizzato dal Pd di Ancona all'anfiteatro del parco Belvedere di Posatora, sabato 24 alle ore 21. Si parlerà d lavoro con Marco Bentivogli, segretario nazionale della FIM CISL, che presenterà il suo libro " Contrordine compagni - manuale di resistenza alla tecnofobia per la riscossa del lavoro e dell'Italia".

L'innovazione tecnologica e la velocità sempre maggiore con cui si verifica il cambiamento comportano una trasformazione radicale del mondo conosciuto. Come reagire? Non bisogna temere l'innovazione tecnologica e avere un approccio catastrofista, serve, sostiene Bentivogli, un cambio di prospettiva e di senso: è necessario anticipare, pensare e progettare la trasformazione, fare in modo che il nuovo che nasce compensi e superi ciò che muore. E' possibile. Dove si sono prese le giuste misure si è riusciti a portare crescita economica, benessere e a far aumentare l'occupazione, migliorare la qualità del lavoro e la sostenibilità ambientale dei modelli produttivi.