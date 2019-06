Marche Pride party: l'onda arcobaleno invade il porto antico

Il primo Marche Pride prende il via sabato 8 giugno con un grande corteo aperto a tutti per i diritti delle comunità Lgbt. L'evento si chiude al porto antico alle 22 con il party finale gratuito per ballare fino a tardi. La manifestazione che si concluderà con l’evento clou dell’8 giugno ad Ancona, coinvolgerà tutta la regione attraverso una serie di 30 eventi dislocati in varie città tra le quali Urbino, Pesaro, Fano, Macerata e Jesi.

Il programma della manifestazione:

14.30: ritrovo al Monumento ai Caduti del Passetto in piazza IV Novembre e partenza della parata alle 17.30. Il corteo si snoderà dal Passetto fino a Piazza Cavour,

22.30: festa di chiusura dove prenderanno parte anche scuole di danza e compagnie teatrali.

Intrattenimento musicale a cura di Goldbarchen Dj, Geordie Echo, Thelma Dj, Dj Sin, Alex B Dj, Mutze&Mons con Fedebull Voice, Nikita Magno, Eris Spectra, Cotton Rosa, Lady Cicì, Misstress, Gina Jones.