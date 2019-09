Orchestra giovanile Marche Music College: concerto per il patrono

Ritorna per il secondo anno ad Osimo, in occasione delle feste patronali, l'Orchestra giovanile Marche Music College, composta da una trentina di ragazzi provenienti da Marche e Abruzzo e diretta dal maestro Alessandro Marra. Il concerto di apertura dell'anno scolastico, dal titolo "Francesco: la musica di Dio”, prevede tra le esecuzioni musicali la lettura di alcuni brani su San Francesco e il suo rapporto privilegiato con la musica. Il concerto si terrà preso la Basilica di San Giuseppe da Copertino domenica 8 settembre alle ore 21. Ingresso libero.



Il programma comprenderà musiche di A. Vivaldi e J. S. Bach, del quale verrà eseguito il concerto per due violini e orchestra. Lo stesso maestro Marra si esibirà nella duplice veste di violino solista e direttore insieme a Naomi Lazar, sua promettente allieva del Liceo Musicale "Rinaldini" di Ancona. Alla realizzazione dell’evento contribuiranno due storiche istituzioni musicali osimane, come la Corale “A. Borroni”, diretta dal maestro Riccardo Lorenzetti e l'Accademia d'Arte Lirica di Osimo. Una studentessa dell’Accademia, Georgia Conzato, giovane soprano italo-australiano, eseguirà una delle pagine più suggestive della musica sacra per voce e archi: l'Ave Maria di G. Caccini.

Nel gran finale, che prevede la partecipazione della Corale Borroni, verrà ricordato, proprio nell’anno della sua scomparsa, Franco Zeffirelli, regista del celebre "Fratello sole sorella luna" del 1972, con l'esecuzione del brano che dà il titolo al film sulla vita del santo in una inedita versione per Orchestra d'archi e Coro a cura del M° Riccardo Lorenzetti.