La maschera più originale e bella si decide a Fabriano

Domenica 23 febbraio arriva il Carnevale di Fabriano. La Pro Loco Fabriano organizza la kermesse che si terrà a partire dalle ore 14. La manifestazione prenderà il via da Piazzale Matteotti, dove ci si ritroverà per formare una sfilata festante che colorerà le vie del Centro Storico e raggiungerà Piazza del Comune.

La partecipazione al corteo e alla festa sono assolutamente aperti a tutti, ma per partecipare alla premiazione della maschera più originale, del gruppo più numeroso o del gruppo più originale, occorre l'iscrizione gratuita, da fare al momento dell'arrivo oppure online sul sito: www.prolocofabriano.it . Senza l'iscrizione, si perde la possibilità di vincere i premi messi in palio. Per i gruppi in gara, si raccomanda di munirsi di un cartello di riconoscimento con il nome scritto ben visibile. Ad attendere tutte le maschere in Piazza, ci saranno spettacoli, musica, animazione e non mancheranno sicuramente i dolci tipici della tradizione carnevalesca.