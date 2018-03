Manco'navanzo: in Corso Carlo Alberto gli oggetti vivono una seconda vita

Chi non ha a casa giocattoli, vestiti, oggetti o piccoli elettrodomestici inutilizzati ma ancora in buono stato? Sabato 10 marzo dalle 9,30 alle 18 in Corso Carlo Alberto si terrà la giornata del riuso "Manco'navanzo", dove sarà possibile portare oggetti che verranno catalogati e messi a disposizione dei cittadini che gratuitamente potranno ritirarli.



Inoltre, per tutta la giornata, ci saranno laboratori ludici e didattici con i bambini delle scuole e alle 18,30 il concerto dei Riciclato Circo Musicale. Al fine di organizzare al meglio la giornata i cittadini che vogliono portare i beni da riutilizzare sono invitati a chiamare e prenotarsi al numero d Anconambiente 800680800.