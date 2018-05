Il Teatro si trasforma in uno stadio per il debutto in azzurro di Roberto Mancini

Maxischermo a teatro Pergolesi ed ingresso gratuito per tutti fino ad esaurimento dei posti disponibili per salutare il debutto sulla panchina azzurra di Roberto Mancini.

Lo ha voluto l’Amministrazione comunale che intende così salutare il tecnico jesino all’inizio di una avventura che tutti si augurano ricca di successi, capace di ridare smalto e riaccendere l’entusiasmo attorno alla Nazionale Italiana. L’appuntamento - simpaticamente denominato “Mancini: atto primo” - è per lunedì prossimo quando, a partire dalle ore 20, si apriranno le porte del teatro Pergolesi per consentire l’accesso del pubblico. Sarà presente alla serata anche Aldo Mancini, il papà di Roberto, che ha accolto con grande piacere questa decisione. La partita, Italia - Arabia Saudita, sarà trasmessa a partire dalle ore 20.45 su un ampio schermo montato sul palcoscenico in collaborazione con la Fondazione Pergolesi Spontini.

“Credo sia una bella iniziativa che Roberto Mancini meriti - ha sottolineato il sindaco Massimo Bacci - e che sono certo incontrerà il consenso dei cittadini. Al di là delle capacità tecniche, mi piace sottolineare di Roberto le belle qualità di una persona sempre legata a Jesi e disponibile ogni qualvolta ne capiti l’occasione. Aprire per lui il teatro è un piccolo omaggio che vogliamo fargli, insieme al più grande in bocca al lupo per il prestigioso incarico alla guida della Nazionale Italiana”.