"Mamma e papà si separano": gli incontri per riflettere

Venerdì 1 febbraio prendono in via la serie di iniziative progettate dalla Biblioteca Ragazzi per valorizzare il rapporto tra biblioteca e famiglie, con due incontri realizzati in collaborazione con il Consultorio familiare Ancona Asur e l'Associazione Medes, dedicati al tema "Mamma e papà si separano".

Gli incontri, nei quali si svilupperanno particolari tematiche legate a questa situazione di vita familiare, si terranno venerdì 1 febbraio e lunedì 11 marzo alle ore 17. Parteciperanno Dina Ubertini, assistente sociale e mediatrice familiare del Consultorio Ancona Asur e Alessandra Boldreghini, mediatrice familiare dell'Associazione Medes.