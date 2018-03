Mamamia: Nitro sul palco per accendere la Pasqua

La Pasqua si movimenta al Mamamia con l'Easter event in compagnia di Nitro, uno dei rapper nostani rivelazione dell'anno. I biglietti per la serata del 1 aprile sono disponibili sul circuito TicketOne a partire da 18 euro (prezzo del concerto), intero con drink: 20 euro.

Nicola Albera, in arte Nitro, nasce nel 1993 a Vicenza e, durante la prima adolescenza, si avvicina alla cultura hip hop specialmente grazie alle sue doti nel freestyle. Nel 2012, a diciannove anni, Nitro partecipa a “Spit”, la trasmissione di Mtv dedicata al freestyle, e si piazza al secondo posto. Nello stesso anno entra a far parte della crew Machete, si trasferisce a Milano per coltivare ancora più intensamente la sua passione per la musica e diventa uno dei rapper italiani più seguiti sui social network.