Mamamia: il live di Massimo Pericolo apre la stagione invernale

Sabato 9 novembre al Mamamia di Senigallia inaugura un’altra grande stagione di concerti, show e party inimitabili nel club più underground del centro Italia e come ogni anno, il livello si alza sempre più per offrire al popolo della notte delle Marche e non solo, il meglio della musica italiana e internazionale. Sul palco il trio di rapper Massimo Pericolo, Speranza e Barracano. Biglietti disponibili su Ticketone a 23 euro.

I tre artisti di Varese e Caserta presentano uno show inedito con canzoni entrate nella testa e nel cuore degli appassionati di rap e non solo, riportando l’attenzione su quanto accade realmente nelle vite di periferia. Massimo Pericolo quest’anno ha pubblicato il suo disco d’esordio “Scialla Semper”, un lavoro che ha messo d’accordo tutti, critica, pubblico ed artisti ed in pochissimo tempo si è ritagliato un posto tra i più grandi artisti della scena italiana. Il rapper di Varese è una delle sorprese migliori degli ultimi anni nel panorama musicale e con la direzione artistica di Crookers e Nic Sarno presenta una nuova visione per il rap italiano. Insieme a lui c’è Speranza, il miglior narratore dell’epica di strada, con una voce, un flow e una tecnica incomparabile ad altri, per questo le sue canzoni sono estremamente riconoscibili grazie anche ad un tono quasi urlato in più lingue: casertano, francese, italiano e dialetto zingaro. A completare questo trio c’è Barracano a cui sono bastate una manciata di canzoni per entrare nei radar delle novità più interessanti del momento. I suoi brani sono un mix di sofferenza e rabbia figlie di una realtà cruda che si manifesta bipolarmente in maniera irruente ed intima.