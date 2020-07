Mamamia: il festival estivo spegne 22 candeline con un party mozzafiato

Il Festival Estate del Mamamia Alternative Music Club è pronto a spegnere le sue 22 candeline e lo farà come sempre in grande stile. Sarà sicuramente un compleanno particolare visto il periodo che abbiamo appena attraversato, ma questo non significa che sarà un party meno entusiasmante del solito.

Sabato 18 luglio al via il party per festeggiare il 22esimo compleanno del Mamamia Festival Estate nel giardino di 10 mila metri quadrati. Ben cinque sale e 12 djs per un party incredibile che sarà anche ad ingresso gratuito entro mezzanotte e mezza.

Nell’ambiente hip hop e trap Frankie di Palma, Mr. Kevin, Badass Crew, Mat e l’animazione di Nueva Era. Nell’ambiente house e techno Loris Zerola e Luca Bufarini, nell’ambiente trash La Regina, la selezione afro sarà affidata a Fabrizio Fattori, Tium e Jaco e nell’ambiente Rock Smarg e Andrea Mercurio. Tutto questo con la massima sicurezza, grazie alle misure di contenimento del Covid-19. Al fine di ridurre al massimo le code e gli assembramenti all'ingresso del club è assolutamente consigliato acquistare il ticket online sul sito Random Una Festa a Caso o su Ciaotickets. Obbligatorio l’uso di mascherina negli spazi interni e all'aperto quando non sia possibile mantenere il distanziamento. All’ingresso potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura superiore a 37,5 °C. Saranno resi disponibili prodotti a base di gel disinfettante per le mani.