"Maltrattamento animali e pericolosità sociale", al via la giornata formativa in biblioteca

Il Maltrattamento e l’Uccisione di Animali come Atto da Contrastare di per Sè, Specifico Indicatore di Pericolosità Sociale e Sintomo di una Situazione Esistenziale Patogena in chi commette il maltrattamento sarà oggetto del Prossimo Corso Formativo Gratuito organizzato da Cambiamente Evolution in collaborazione con Biblioteca Antonelliana e a cura di LINK-ITALIA (APS).

Per l’occasione il 21 aprile 2018 si svolgerà una giornata formativa sul “LINK” ossia la stretta Correlazione esistente fra Maltrattamento di Animali, Violenza Interpersonale e ogni altra Condotta Antisociale e/o Criminale (violenza domestica su minori, donne, anziani; stalking; stupro; pedofilia; crimini predatori; intimidazioni; crimini rituali ecc.), aperta alla cittadinanza e rivolta agli addetti ai lavori per cui sono previsti 7 Crediti Formativi Gratuti per gli Assistenti Sociali, 4 Crediti Formativi Gratuiti per Avvocati, Accreditamento Gratuito per Sociologi e Attestato di Partecipazione per Tutti gli Interevenuti. L’Evento è Patrocinato da Ordine Regionale Assistenti Sociali (CROAS) Marche, Associazione Nazionale Sociologi (ANS) Dipartimento delle Marche, Vision.

L’Evento è l’orgoglioso esempio di una Italia che contrastando il Maltrattamento di Animali come grave reato di per Sè e dalle gravi Implicazioni Sociali, sente la necessità di distinguersi come avanguardia nella prevenzione, trattamento e contrasto della violenza su donne, minori, anziani e del crimine in genere, contrapponendosi fermamente all’ancor diffusa, retrograda e socialmente pericolosa mentalità del “tanto sono solo animali”.